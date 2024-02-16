خبراء روس يرصدون توهجاً شمسياً شديد القوة

موسكو-سانا

رصد الخبراء الروس اليوم توهجاً شمسياً من أعلى مستوى، ومن أقوى التوهجات خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأفاد خبراء علم الفلك الشمسي في الأكاديمية الروسية للعلوم وفقاً لوكالة نوفوستي “بأنه تم خلال الساعات الماضية رصد توهج شمسي من أعلى مستوى وتم تصنيفه على أنه من الدرجة 2.6 إكس، وهو رابع أقوى توهج على الشمس خلال السنوات الخمس الأخيرة”.

بدوره أشار رئيس المختبر سيرغي بوغاتشوف إلى أن احتمالية تأثير هذا التوهج على الأرض ستكون منخفضة للغاية، فالتوهج حصل على حافة القرص الشمسي على مسافة كبيرة من خط الشمس والأرض، ومن المحتمل ظهور جسيمات مشحونة ذات طاقة عالية قد تؤثر على المركبات الفضائية والأقمار الصناعية واحتمالية تشكل العواصف المغناطيسة والشفق القطبي أقل من 5 بالمئة.

وتصنف التوهجات الشمسية في خمس فئات وتتسبب هذه التوهجات أحياناً بظهور عواصف مغناطيسية تؤثر على الأرض، وتسبب اضطرابات في أنظمة الطاقة وتؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات.

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