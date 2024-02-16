المالكي: اجتياح الاحتلال مدينة رفح سيؤدي إلى كارثة ومجزرة

القدس المحتلة-سانا

حذر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي من تداعيات تهديد الاحتلال الإسرائيلي باجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مؤكداً أن الفلسطينيين هناك يواجهون حكماً بالإعدام ضمن حرب الإبادة الجماعية المتواصلة ضدهم منذ 133 يوماً.

وبين المالكي في تصريحات له اليوم نقلتها وكالة وفا أن مليوناً و400 ألف فلسطيني في رفح أجبرهم الاحتلال على النزوح من منازلهم في شتى أنحاء القطاع، ليتكدسوا في شوارع المدينة بلا مأوى، مفتقرين إلى أبسط مقومات الحياة، وباتوا اليوم يواجهون تهديداً بكارثة ومجزرة قد تُخلِّف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.

وطالب المالكي المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني فوراً، ولمنع الاحتلال من اجتياح مدينة رفح.

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