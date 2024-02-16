مشفى العيون الجراحي بحمص… خدمات مجانية عبر أحدث الأجهزة

حمص-سانا

يقدم مشفى العيون الجراحي في حمص خدماته المجانية للمرضى من مختلف مناطق المحافظة ويستقبل مراجعين من المحافظات الأخرى، وخاصة بعد رفده بأجهزة نوعية توفر الدقة بالتشخيص والعلاج.

رئيس المشفى الدكتور جميل كره بيت أشار في تصريح لمراسلة سانا إلى أن المشفى يقدم خدماته المجانية عبر أقسام الإسعاف والعمليات الإسعافية والجراحية الصغرى، وقسم العيادات الذي يضم عيادتين بصريتين مجهزتين بأحدث الأجهزة.

وأوضح أن القسم المختص بالشبكية والليزر والذي يعتبر من أهم الأقسام تم رفده بعدة أجهزة تصوير طبقي مقطعي للعين وجهاز آرغون ليزر يقدم خدماته لمرضى السكر وجهاز ياغ ليزر يستخدم بعد عمليات الليزر وزرع العدسات، مشيراً إلى أن المشفى قدم خلال العام الماضي 45 ألف خدمة مجانية منها أكثر من 3000 عملية جراحية نوعية.

رئيس الأطباء المقيمين في المشفى الدكتور نور العلي بين أنه تم رفد المشفى بجهاز جديد لقياس سوء الانكسار وهو الجهاز الوحيد بحمص، ويضم عدة ميزات أهمها ملاحقة العين لحالات اهتزاز العين “مرضى الرأرأة”، ومرضى الأطفال، حيث يمتلك حساسية عالية في ملاحقة العين أثناء حركتها بالتالي إعطاء درجات دقيقة خلال فترة زمنية قصيرة، كما يتم عبره قياس حالات حسر أو مد أو انحراف العين ودرجات المد الشيخي، لافتاً إلى أن المشفى يقدم الاستقصاءات التشخيصية والعلاجية العينية المكلفة مجاناً.

ولفت الدكتور إبراهيم زيني اختصاصي الجراحة العينية إلى أن ” جهاز الفاكو” يوفر عملية استخراج الساد “المياه البيضاء” للمريض بدون ألم علما أنها كانت تتم سابقاً بطريقة جراحية، مبيناً أن تقنية الفاكو تمنح المريض قدرة بصرية ممتازة أفضل من العمل الجراحي ويتم تخريج المريض خلال ساعة.

الدكتور ماهر جبيلي نائب رئيس الأطباء المقيمين في المشفى لفت إلى أن جهاز التصوير الطبقي المحوري لشبكية العين الذي وضع في الخدمة حديثاً يتيح دراسة طبقات الشبكية والعصب البصري ومتابعة المرضى بشكل دوري من خلال قياسات دقيقة لسماكات القرنية، ما يوفر أعباء مادية على المرضى ونتائج دقيقة للأطباء.

عادل الضاهر أحد المرضى القادمين من قرية المشرفة بريف حمص أشار إلى أنه لدى مراجعته المشفى حصل على التشخيص والعلاج اللازم لعينه اليمنى إلى جانب توفير القطرة العينية مجاناً.

رشا محرز

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