مادورو: سنرد بشكل حاسم على سرقة طائرة بوينغ الفنزويلية

كاراكاس-سانا

وعد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن ترد بلاده بشكل حاسم ومباشر على سرقة طائرة بوينغ الفنزويلية التي قامت بها الأرجنتين.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مادورو قوله: “سنرد باستخدام جميع الموارد المتاحة على عملية سرقة طائرة البوينغ الفنزويلية التابعة لشركة أمتراسور بعد احتجازها بالأرجنتين ونقلها بالسر إلى الولايات المتحدة”.

وكانت وسائل إعلام فنزويلية: أعلنت الإثنين الماضي عن نقل الطائرة التي تم الاستيلاء عليها في الأرجنتين إلى فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية.

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