الاتحادين البرلماني الدولي والعربي يدعوان لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات دون معوقات

القاهرة-سانا

جددت لجنة الشرق الأوسط في الاتحاد البرلماني الدولي الدعوة إلى ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إليه فوراً ودون معوقات.

وناشدت اللجنة البرلمانات العالمية لتركيز جهودها على وقف إراقة الدماء في غزة، والعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار.

جاء ذلك في خطاب رسمي للأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونجونج وجهه لرئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، حيث أكد فيه متابعته لنداء البرلمان العربي بشأن العواقب الكارثية لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

بدوره نوه رئيس البرلمان العربي بالاستجابة السريعة للاتحاد البرلماني الدولي لدعواته إلى وقف العدوان ونزيف الدم المستمر والمتصاعد، ومواجهة جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي، معربا عن تطلعه بأن تقوم البرلمانات الوطنية والدولية والإقليمية الأخرى والتي تمت مخاطبتهم بالعمل على فرض إنهاء فوري لإطلاق النار، ووقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد العسومي استمرار البرلمان العربي بدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في جميع المحافل، وعلى كل المستويات الإقليمية والدولية حتى ينال حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

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