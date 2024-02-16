باتروشيف: الغرب يحمل مسؤولية الكارثة الإنسانية في غزة

بشكيك-سانا

أكد أمين مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف أن الكيان الإسرائيلي خلال عدوانه على قطاع غزة خلّف عشرات آلاف الضحايا وأحدث كارثة إنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني.

ونقلت وكالة نوفوستي عن باتروشيف قوله خلال اجتماع لأمناء مجلس الأمن حول القضايا الأفغانية في العاصمة القرغيزستانية بشكيك اليوم: “إن الوضع الدولي تدهور إلى حد غير مسبوق، بسبب رغبة الغرب في الحفاظ على هيمنته العالمية بأي ثمن ونتيجة لذلك انطلقت جولة جديدة من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، حيث أدت الاعتداءات الإسرائيلية إلى كارثة إنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين”.

وأوضح باتروشيف أن المثال الأكثر وضوحاً على سعي الغرب للحفاظ على هيمنته هو الوضع في أوكرانيا عبر محاولته الفاشلة إلحاق هزيمة إستراتيجية بروسيا.

من جهة أخرى بحث باتروشيف مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أحمديان خلال اجتماعهما في بشكيك الأولويات الإستراتيجية لبلديهما وآفاق التعاون الروسي الإيراني في مواجهة التحديات والتهديدات لأمن الدولتين.

واستعرض الجانبان مسار التنفيذ العملي للاتفاقات الموقعة بين البلدين.

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