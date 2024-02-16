قوات الاحتلال تعتقل ستة فلسطينيين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم ستة فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية وبلدة عزون شرقها، وبلدة سيلة الظهر جنوب جنين، وبلدة عنبتا شرق طولكرم، وبلدة عقابا شمال طوباس، ومدينتي بيت لحم والخليل، وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها، ودمرت عدداً من مركباتهم وممتلكاتهم ثم اعتقلت ستة فلسطينيين بينهم أسير محرر.

كما اعتدى مستوطنون على الأراضي الفلسطينية في قرية كيسان شرق بيت لحم وأحرقوا منزلاً ومركبة ومنشأتين زراعيتين فيها.

وكان أُصيب عشرات الفلسطينيين واعتقل آخرون أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق عدة بالضفة الغربية.

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