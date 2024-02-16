استشهاد ثلاثة لبنانيين بغارة لطيران العدو الإسرائيلي على منزل ببلدة القنطرة الجنوبية

بيروت-سانا

استشهد ثلاثة شبان لبنانيين فجر اليوم إثر غارة شنها طيران العدو الإسرائيلي استهدفت منزلاً في بلدة القنطرة جنوب لبنان.

كما جدد طيران العدو الإسرائيلي اعتداءاته بعد منتصف الليل الفائت على منازل في بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا ويارين في القطاع الغربي، تسببت بأضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الطيران الحربي المعادي أغار فجراً على بلدات القنطرة ودير سريان ومحيط وادي السلوقي، حيث أدت الغارة على منزل في بلدة القنطرة إلى استشهاد ثلاثة شبان لبنانيين.

في غضون ذلك واصلت قوات العدو الإسرائيلي اعتداءاتها وقصفت مدفعيتها بشكل مباشر أطراف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان، حيث تزامن ذلك مع تحليق مكثف لطيران العدو التجسسي استمر حتى صباح اليوم وطال قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى نهر الليطاني مع إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية، حيث تحاول قوات العدو الإسرائيلي قطع الطرق التي تربط البلدات الحدودية ببعضها عبر استهدافها بالقصف المكثف.

وكان العدو الإسرائيلي ارتكب مجزرة في قصفه منزلاً ليل الأربعاء الماضي في الجنوب اللبناني ارتقى إثره 8 شهداء من عائلة واحدة جلهم من الأطفال والنساء، كما أصيب آخرون بجروح.

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