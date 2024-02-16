16 شباط 1985 – الجيش اللبناني ينتشر في صيدا بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها

دمشق-سانا
1723 – تنصيب لويس الخامس عشر ملكا على فرنسا.
1785 – أنطوان لافوازييه ينجح في تحليل الماء إلى أكسجين وهيدروجين.
1815 – نابليون بونابرت يغادر إلى منفاه في جزيرة إلبا.
1863 – تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر على يد رجل الأعمال السويسري جان هنري دونانت.
1918 – منح الاستقلال للتوانيا.
1923 – اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون في الأقصر على يد عالم الآثار هوارد كارتر.
1948 – الإعلان عن قيام الجمهورية الشعبية الكورية الديمقراطية.
1949 – اختيار مدينة ستراسبورغ مقرا لمجلس أوروبا.
1959 – فيدل كاسترو يتولى رئاسة الحكومة الكوبية.
1971 – اليابان تطلق قمرها الصناعي الأول نانسي.
1985 – الجيش اللبناني ينتشر في صيدا بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها.
2005 – اتفاقية كيوتو الخاصة بالمناخ تدخل حيز التنفيذ.
من مواليد هذا اليوم:
1828 – جان هنري دونانت، رجل أعمال سويسري ومؤسس اللجنة الدولية للصليب الأحمر حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1901.
1838 – هنري بروكس آدمز، مؤرخ أمريكي.
1941 – كيم جونغ إيل رئيس كوريا الديمقراطية.
من وفيات هذا اليوم:
1907 – جوزويه كاردوتشي، شاعر إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1906.
1932 – فرديناد بويسون، سياسي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1927.
أعياد ومناسبات:
عيد الاستقلال في لتوانيا.
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