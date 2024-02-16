كوبا تدين الصمت الدولي حيال الجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيين

هافانا-سانا

أدانت نائبة وزير الخارجية الكوبي أنايانسي رودريغيز الصمت الدولي حيال الجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن هذا الصمت يدل على تواطؤ القوى والدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وأعماله الإجرامية.

وفي تصريحات صحفية لوسائل الإعلام الكوبية والأجنبية المعتمدة في هافانا استنكرت رودريغيز إعاقة واشنطن لقيام مجلس الأمن الدولي بمهامه كمنظمة دولية مسؤولة عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، من خلال استخدامها للفيتو ضد أي قرار لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، معتبرة أن المجلس بذلك يدل على أنه غير ديمقراطي.

وأكدت المسؤولة الكوبية أن بلادها ستشارك في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي المقرر عقد جلساته خلال الفترة بين الـ 19 و الـ 26 من شباط الجاري، بشأن قضية الإبادة الجماعية والمجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وشددت رودريغيز على أنه لا يمكن تأجيل الحل الشامل والعادل والدائم للقضية الفلسطينية والذي يقوم على أساس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وأوضحت نائبة الوزير الكوبية أنه ستتم مُطالبة محكمة العدل الدولية بأن تساهم بقراراتها في تحقيق العدالة والسلام الدوليين، مشددة على ضرورة إعلان (إسرائيل) والمتواطئين معها بموجب القانون الدولي الحالي مسؤولين عن الإبادة الجماعية التي شهدها الشعب الفلسطيني لعقود من الزمن.

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