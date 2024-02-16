القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”

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– وزارة الصحة الفلسطينية: توقف المولدات الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

– وزارة الصحة الفلسطينية: نناشد كافة المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم في المجمع قبل فوات الأوان.

– وزارة الصحة الفلسطينية: وفاة ثلاثة مرضى في العناية المركزة نتيجة انقطاع الكهرباء وتوقف الأوكسجين عنهم في مجمع ناصر الطبي.

– جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل جندي وإصابة 6 آخرين من قواته خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.