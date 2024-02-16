موسكو: نظام كييف يواصل استفزازاته الخطيرة ضد محطة زابوروجيه النووية

موسكو-سانا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن نظام كييف يواصل استفزازاته الخطيرة ضد محطة زابوروجيه النووية ومدينة إنيرغودار التابعة لها ويتجاهل بشكل كامل قضايا التشغيل الآمن للمرافق النووية السلمية.

ونقل موقع قناة (روسيا اليوم) عن الوزارة قولها في بيان إن “نظام كييف يواصل استفزازاته الخطيرة ضد محطة زابوروجيه النووية ومدينة إنيرغودار التابعة لها، حيث نفذ في الرابع عشر من الشهر الجاري هجوماً على المدينة باستخدام طائرات هجومية مسيرة”، مشددة على أن نظام كييف يظهر مرة أخرى تجاهلاً تاماً لضمان التشغيل الآمن للمنشآت النووية السلمية، كما يظهر رغبة في تحقيق أهدافه الإجرامية بأي وسيلة، لا سيما عن طريق خلق تهديدات لحياة وصحة العاملين في محطة زابوروجيه النووية.

وأعربت الوزارة عن أملها في أن تتخذ قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية موقفاً مسؤولاً وأن تشير بشكل لا لبس فيه إلى كييف باعتبارها مصدر التهديد الوحيد لعمل محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وتقع محطة زابوروجيه النووية، على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها، وتحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها وأصبحت منذ آذار 2022 تحت حماية القوات الروسية، حيث أكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.

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