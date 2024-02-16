10 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال منزلين في رفح

القدس المحتلة-سانا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي أمس منزلين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة إلى 10.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثامين 10 شهداء وعدد من الجرحى من تحت أنقاض منزلين قصفهما طيران الاحتلال في شارع السكة شرق جباليا شمال المدينة ومخيم الشابورة وسطها بينما لا تزال تبحث عن عالقين تحت الأنقاض جراء القصف الإسرائيلي.

كما قصف طيران الاحتلال منطقة تل الزعتر بالتزامن مع قصف مدفعيته منطقة المغراقة شمال مدينة غزة ومحيط الكلية الجامعية وحي الصبرة جنوبها.

واستشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون أمس جراء قصف الاحتلال الصاروخي والمدفعي المتواصل على مناطق مختلفة من قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 132، في حين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في أحدث حصيلة لها عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 28663 شهيداً و68395 جريحاً وذلك في حصيلة غير نهائية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency