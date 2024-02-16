16 فريقاً مدرسياً يتأهلون إلى التصفيات النهائية المحلية المؤهلة للمشاركة في أولمبياد المعلوماتية العالمي للفرق

دمشق-سانا

تأهل 16 فريقاً مدرسياً من مختلف المحافظات إلى التصفيات النهائية المحلية المؤهلة للمشاركة في أولمبياد المعلوماتية العالمي للفرق.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم: إن 32 فريقاً من طلبة التعليم الثانوي والأساسي من مختلف المحافظات شاركوا في اختبارات المرحلة الثانية التي أجريت في الثامن من شهر شباط الجاري، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء الفرق المتأهلة للتصفيات النهائية من خلال الرابط الإلكتروني المخصص عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وبيّنت الهيئة أن منافسات البطولة تضمنت اختبارات حل خلالها الطلاب مسائل عدة في البرمجة التنافسية باللغة الإنكليزية من ضمن منهاج الأولمبياد العالمي للمعلوماتية وذلك خلال فترة ومنية محددة باستعمال لغة البرمجة (سي بلس بلس) حصراً.

وكان 59 فريقاً شاركوا في اختبارات المرحلة الأولى التي أجريت في شهر كانون الأول الماضي.

ومن المقرر أن تقام التصفيات المحلية النهائية في منتصف شهر آذار القادم.

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