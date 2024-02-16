بوتين: روسيا ستحارب أي مظهر من مظاهر النازية المتطرفة

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن بلاده ستحارب أي مظهر من مظاهر القومية المتطرفة والنازية.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن بوتين قوله خلال زيارته لمصنع أورال للعربات اليوم: “بالنسبة لموقفنا تجاه أوكرانيا، والشعب الأوكراني، فقد تحدثت عن هذا عدة مرات في الآونة الأخيرة وأعتقد أن الأغلبية العظمى من المواطنين الروس يشتركون في مثل هذا النهج وبالطبع سوف نحارب أي مظهر من مظاهر الكراهية القومية المتطرفة والنازية، وسنحمي شعبنا الذي يعيش هناك”.

وأعرب بوتين عن ثقته بأن العاملين في مصنع أورال فاغون زافود يشاركون حكومة بلادهم في هذا النهج أيضاً منوهاً بجودة العمل العالية جداً في المصنع.

وتعد ورشة العمل الجديدة لإنتاج ناقل الحركة في المصنع مشروع إنتاج فريداً من نوعه، ليس فقط من حيث الحجم ووقت التنفيذ، ولكن أيضاً من حيث مستوى المعدات تقنياً والتكنولوجيا المستخدمة.

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