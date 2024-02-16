إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال جنوب بيت لحم

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب بيت لحم في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة أم السمن في بلدة الخضر جنوب بيت لحم وأطلقت وابلاً من الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى لإصابة عشرات الفلسطينيين بحالات الاختناق.

كما اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال منطقة وادي الرخيم القريبة من سوسيا في مسافر يطا جنوب الخليل واعتدوا على عدد من الفلسطينيين ونكلوا بهم ما أدى لإصابتهم بجروح ورضوض، وحطموا أشجار زيتون معمرة ودمروا منازلهم وسط إطلاق قنابل الغاز السام، ثم احتجزوا أربعة أشقاء.

وداهمت قوات الاحتلال منازل الفلسطينيين في مخيم عين السلطان بأريحا ثم اعتقلت طفلاً وشاباً.

إلى ذلك نشرت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية ونصبت بوابة حديدية عند مدخل قرية بورين جنوب نابلس، وأغلقت الشارع الرئيسي في قرية حوسان غرب بيت لحم، ما أعاق حركة مرور الفلسطينيين.

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