انتهاء أعمال تحديث مخبزي البلهولية وبيت ياشوط بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

أنهى فرع السورية للمخابز اللاذقية أعمال تحديث خطوط الإنتاج في مخبزي البلهولية وبيت ياشوط، بريف المحافظة.

وأوضح مدير مخابز اللاذقية سومر مخلوف في تصريح لمراسلة سانا أن عملية تحديث الخطوط تهدف إلى تحسين جودة ونوعية الخبز، مشيراً أنه تم الانتهاء من أعمال التحديث في المخبزين بالإضافة إلى الأعمال المدنية مطلع الشهر الحالي، وعاد المخبزين إلى عملهما لتخديم المواطنين في المناطق والقرى المجاورة.

وأضاف: ضمن خطة العمل سيتم تحديث مخابز جديدة تشمل مخبزين الشرقية والمزيرعة، إضافة إلى نقل مخبز غزال إلى عقار جديد وتحديث خطوط الإنتاج فيه.

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