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المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف مستعمرة كريات شمونة بالصواريخ

2024-02-15

بيروت-سانا

أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية استهداف مستعمرة كريات شمونة الإسرائيلية بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: إنه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏والشريفة، وفي رد أولي ‏على مجزرتي النبطية والصوانة، هاجم ‏مقاتلو المقاومة من بعد ‏ظهر اليوم مستعمرة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا”.

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت في وقت سابق اليوم بالأسلحة المناسبة عدة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة محققة فيها إصابات مباشرة.

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