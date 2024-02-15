بمناسبة اليوم العالمي للتعليم… مؤسسة قناديل للتنمية تكرم 15 مدير مدرسة في داريا

ريف دمشق-سانا

بمناسبة اليوم العالمي للتعليم، كرمت مؤسسة قناديل للتنمية المستدامة في داريا، بالتعاون مع مديرية تربية ريف دمشق والمجلس المحلي في المدينة 15مديراً ومديرة مدرسة، تقديراً لجهودهم المقدمة للنهوض بالعملية التعليمية والواقع التدريسي.

وتخلل الاحتفالية التي أقيمت في صالة قصر الحبيب في داريا مجموعة من العروض المسرحية قدمها تلاميذ من منظمة طلائع البعث تحاكي المناسبة وتؤكد أهمية التعليم وسبل الارتقاء به وتطويره ليرقى إلى المكانة التي يجب أن يكون فيها.

نائب رئيس المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق جاسم المحمود أشار في تصريح صحفي إلى أهمية هذه المناسبة، كونها تركز على ضرورة النهوض بالقطاع التعليمي والتربوي الذي يعد الأساس لإعادة بناء الأجيال، منوهاً بدور مؤسسة قناديل التي تقوم بتقديم كل الدعم والعون للقطاع التعليمي بالمدينة، ومؤكداً استعداد المحافظة لتقديم كل ما تحتاجه المؤسسة لاستكمال مسيرتها التنموية والعمل بالتشارك ومع باقي الفعاليات.

وفي تصريح مماثل، بين مدير تربية ريف دمشق ماهر فرج أن الاحتفال باليوم العالمي للتعليم في مدينة داريا له دلالة كبيرة ومهمة، نظراً لما عانته نتيجة الإرهاب ولا سيما القطاع التعليمي، لافتاً إلى أن مساندة المجتمع المحلي للجهود الحكومية تساعد في تحقيق نقلة على مستوى تأهيل الأبنية المدرسية وإعداد المدرسين والطلاب آملاً بتوسيع هذه الشراكة لرصد كامل احتياجات القطاع التعليمي.

رئيس مجلس أمناء مؤسسة قناديل مازن العزب بين أن المؤسسة تعمل منذ تواجدها في المدينة على إعادة الارتقاء بالقطاع التعليمي من خلال التركيز على إعادة تأهيل وبناء مدارسه وتأمين الكادر التدريسي القادر على إعادة هذا القطاع والنهوض بالسوية التعليمية من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية لتوسيع العمل بالتعاون مع المجتمع المحلي ومحافظة ريف دمشق ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، موضحاً أن المؤسسة ولجنة أصدقاء المدارس تقدم الدعم الكامل للمدرسين إضافة إلى تأمين الأثاث المدرسي بالكامل والطاقة الكهربائية والمياه، وتم تأهيل 15 مدرسة تحتضن 13 ألف طالب وطالبة مع كادر تدريسي متميز.

وأكد العزب أنه في العام القادم ستكون في المدينة ثلاث مدارس جديدة.

بدورها بينت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في ريف دمشق فاطمة رشيد أن المديرية تعمل بالتعاون مع جميع الجهات على توفير الأوليات للمدينة التي بدأت تنهض من جديد وتقوم بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والإغاثية، فيما أكد رئيس المجلس المحلي في داريا منذر العزب أن هذه الفعالية تأتي لتنشيط دور المجتمع المحلي في داريا لاستعادة ألق القطاع التعليمي بمساعدة جميع الفعاليات والمنظمات والسعي لتطوير التعليم ومؤسساته.

سفيرة إسماعيل

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