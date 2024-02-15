المركزي يؤكد على صفة التداول القانوني والقوة الإبرائية لجميع فئات العملة السورية

دمشق-سانا

أكد مصرف سورية المركزي على صفة التداول القانوني والقوة الإبرائية لجميع فئات العملة السورية سواء النقود من الفئات الصغيرة أو الأوراق النقدية المصدرة أصولاً، نافياً ما يتم تداوله حول سحب بعض الفئات من التداول.

وأوضح المركزي في بيان على قناته عبر التلغرام أن سحب أي إصدار من الأوراق النقدية من التداول لأي من الأوراق النقدية أو تبديلها يتم بموجب مرسوم يذاع على الجمهور بجميع وسائل النشر الملائمة.

ولفت المركزي إلى أنه يقوم بسحب الأوراق النقدية التالفة من كافة الفئات والاستعاضة عنها بأوراق جديدة من ذات الفئة أو من فئة أخرى حسب حاجات التداول.

وأضاف: يجدر التنويه إلى إمكانية استخدام كافة الفئات النقدية في التعاملات من قبل المواطنين وفي حال عدم قبول أي فئة من الفئات النقدية من قبل أي جهة كانت يمكن تقديم شكوى أصولية إلى المركزي تتضمن كافة التفاصيل.

وجدد المركزي التأكيد على ضرورة توجه المواطنين إلى فتح الحسابات المصرفية واستخدام القنوات الإلكترونية في عمليات الدفع الإلكتروني كونها آمنة وغير محددة بسقف، وتسهم في التخفيف من المخاطر وأعباء حمل النقود ونقلها.

وسيم العدوي

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