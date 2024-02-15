SCS-NET
الشريط الإخباري

المركزي يؤكد على صفة التداول القانوني والقوة الإبرائية لجميع فئات العملة السورية

2024-02-15

دمشق-سانا

أكد مصرف سورية المركزي على صفة التداول القانوني والقوة الإبرائية لجميع فئات العملة السورية سواء النقود من الفئات الصغيرة أو الأوراق النقدية المصدرة أصولاً، نافياً ما يتم تداوله حول سحب بعض الفئات من التداول.

وأوضح المركزي في بيان على قناته عبر التلغرام أن سحب أي إصدار من الأوراق النقدية من التداول لأي من الأوراق النقدية أو تبديلها يتم بموجب مرسوم يذاع على الجمهور بجميع وسائل النشر الملائمة.

ولفت المركزي إلى أنه يقوم بسحب الأوراق النقدية التالفة من كافة الفئات والاستعاضة عنها بأوراق جديدة من ذات الفئة أو من فئة أخرى حسب حاجات التداول.

وأضاف: يجدر التنويه إلى إمكانية استخدام كافة الفئات النقدية في التعاملات من قبل المواطنين وفي حال عدم قبول أي فئة من الفئات النقدية من قبل أي جهة كانت يمكن تقديم شكوى أصولية إلى المركزي تتضمن كافة التفاصيل.

وجدد المركزي التأكيد على ضرورة توجه المواطنين إلى فتح الحسابات المصرفية واستخدام القنوات الإلكترونية في عمليات الدفع الإلكتروني كونها آمنة وغير محددة بسقف، وتسهم في التخفيف من المخاطر وأعباء حمل النقود ونقلها.

وسيم العدوي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

سقفها مليونا ليرة… المركزي يحدد ضوابط استخدام البطاقات مسبقة الدفع

دمشق-سانا أصدر مصرف سورية المركزي اليوم قراراً حدد بموجبه ضوابط البطاقات مسبقة الدفع التي تمكن …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved