التربية تصدر أسماء المدرسين الذين اجتازوا المرحلة الأولى من المسابقة العلمية

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية اليوم أسماء المدرسين الذين اجتازوا المرحلة الأولى من المسابقة العلمية في اختصاص “الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية”.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أن المدرسين الناجحين تأهلوا للمرحلة الثانية للمسابقة، وسيتم فتح باب الاعتراض على نتائج المرحلة الأولى اعتباراً من يوم الأحد القادم لمدة 3 أيام، وذلك في دوائر التوجيه بمديريات التربية.

وذكرت الوزارة في بيانها أن المرحلة الثانية ستقام مركزياً يوم السبت الـ 6 من نيسان القادم الساعة العاشرة صباحاً في دمشق.

وكانت وزارة التربية أقامت المرحلة الأولى من المسابقة العلمية في الـ 10 من شباط الجاري، وتقدم لها 859 مدرساً من جميع المحافظات.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency