استمرار التسجيل في الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين لغاية الأول من شهر آذار القادم

دمشق-سانا

تستمر هيئة التميز والإبداع بقبول طلبات التسجيل في الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين لعام 2024، حتى الأول من شهر آذار القادم، وذلك في اختصاصات “الرياضيات وعلم الأحياء والفيزياء والكيمياء”.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن المشاركة في الأولمبياد متاحة أمام طلاب وطالبات الصفين السابع والثامن للتعليم الأساسي عن فئة “اليافعين”، وكذلك لطلاب وطالبات الصفين الخامس والسادس للتعليم الأساسي عن فئة “الصغار” ومن جميع المدارس بالمحافظات، حيث يمكن اختيار أكثر من اختصاص من الاختصاصات العلمية المذكورة.

وبينت الهيئة أن الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين يتضمن ثلاث مراحل تبدأ بمرحلة القبول واختبارات “عن بعد” في شهر آذار، ثمّ تنتقل إلى اختبارات على مستوى المحافظات في شهر حزيران، لتنتهي باختبارات التصفيات النهائية في شهر آب القادم.

ولفتت الهيئة إلى أن الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين نجح في العامين الماضيين باكتشاف نخبة من مواهب التميز العلمي التخصصي من طلبة مرحلة التعليم الأساسي الذين أثبتوا قدرتهم على التميز، ومنافسة طلبة مرحلة التعليم الثانوي، واستطاعوا الحصول على عضوية الفرق الوطنية للأولمبياد العلمي السوري.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن التسجيل عبر المنصة الخاصة بالأولمبياد العلمي، حيث يدخل الطالب أو الطالبة بياناته الشخصية المطلوبة، وعند اكتمال التسجيل سوف تصل الطالب رسالة تتضمن رقم التسجيل والاختصاص الذي اختاره، ويجب على الطالب حفظ اسم المستخدم وكلمة السر ليتقدم للاختبار من خلالها لاحقاً.

هيلانه الهندي

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