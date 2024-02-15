المقاومة اللبنانية تستهدف أربعة مواقع للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم بالأسلحة المناسبة عدة مواقع للعدو الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة، محققة فيها إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيانات منفصلة: “إنه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة استهدف ‌‏مقاتلو المقاومة التجهيزات التجسسية في موقع رويسات العلم في مزارع شبعا المحتلة بالأسلحة ‏المناسبة وثكنة ‏زبدين بصاروخ فلق، محققين فيهما إصابات مباشرة”.

وفي بيان آخر استهدفت المقاومة موقعي المرج والراهب بالأسلحة ‏المناسبة، محققة فيهما إصابات مباشرة.

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت أمس الأول بالأسلحة المناسبة مقر قيادة ثكنة زبدين للعدو الإسرائيلي وموقع رويسات العلم وموقع المرج في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، فيما سيطر مقاتلوها على مسيرة للعدو الإسرائيلي من نوع سكاي لارك، وهي بحالة فنية جيدة.

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