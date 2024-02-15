عبد اللهيان: ضرورة التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ضرورة تحرك المجتمع الدولي، وخاصة منظمة التعاون الإسلامي لوقف عدوان الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي اليوم مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه: إن الوضع الإنساني في غزة مترد إضافة للمشاكل الشديدة والنقص الناجم عن الوصول إلى المرافق وضروريات الحياة الأساسية للسكان، مؤكداً ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة والعاجلة لتسهيل إيصال المساعدات والشحنات الإنسانية، وخاصة المواد الغذائية والطبية والأدوية إلى الفلسطينيين في القطاع.

وأعرب عبد اللهيان عن إدانته الشديدة للهجمات والعدوان الأخير للكيان الإسرائيلي على رفح والذي أدى إلى استشهاد العديد من الأشخاص وخاصة النساء والأطفال الفلسطينيين الأبرياء.

ودعا عبد اللهيان إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي من أجل مراجعة الوضع الحالي واتخاذ إجراءات حاسمة ضد العدوان.

من جهته أعرب الأمين العام للمنظمة عن إدانته لاستمرار العدوان الإسرائيلي مرحباً بمقترح عقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء وبحث التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية مع الدول الأعضاء.

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