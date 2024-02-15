توزيع 695 طناً من بذار البطاطا الأجنبية المستوردة على الفلاحين المكتتبين بحماة

حماة-سانا

وزع فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بحماة 695 طناً من بذار البطاطا الأجنبية المستوردة على الفلاحين المكتتبين بالمحافظة لزراعتها خلال العروة الربيعية للموسم الحالي.

وبين مدير فرع المؤسسة المهندس لؤي الحصري لمراسل سانا أنه تم توزيع ثلاثة أصناف من بذار البطاطا على الفلاحين وهي سبونتا وسينيرجي ونعيمة ذات النوعية الجيدة والخالية من الأمراض والآفات، بأسعار تراوحت بين 20- و21 ألف ليرة للكيلو الواحد، لافتاً إلى أن أسعار البذار المستوردة في المؤسسة أقل بكثير من مثيلاتها في السوق المحلية.

ولفت إلى أن الفرع يخطط لزراعة 900 دونم في الحقول المفتوحة لإنتاج بذار البطاطا من مرحلة “الإيليت”، والتي ستوزع على الفلاحين في العروتين الخريفية والربيعية للموسم المقبل، موضحاً أن أصناف البذار متعددة بحسب رغبة الفلاحين وخاصة سيدرا وأفاميا وأغريا وفرات وشمرا وسبونتا.

من جهة ثانية أشار الحصري إلى استمرار الفرع بعمليات توزيع بذار القمح المعقمة والمغربلة على الفلاحين، من خلال مقره الرئيسي وفي كافة المصارف الزراعية بالمحافظة لحين انتهاء موسم الزراعة أواخر الشهر الجاري، مؤكداً أنه تم حتى تاريخه بيع 12 ألف طن من بذار القمح لفلاحي المحافظة.

سالم الحسين

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