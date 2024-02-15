الدفاع الروسية تعلن مقتل وجرح 990 عسكرياً أوكرانياً وإسقاط 95 مسيرة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني 990 عسكرياً بين قتيل وجريح، وإسقاط مقاتلة ميغ 29 و95 مسيرة على مختلف محاور القتال خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: دمرت قواتنا بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى وعالية الدقة مؤسسات ومصانع في المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا لتصنيع وصيانة محركات الطائرات والمعدات الإلكترونية وأجهزة الاتصال وقذائف الهاون كما تم تدمير مستودعات للوقود وآليات عسكرية أوكرانية.

وعلى محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت القوات الروسية هجوماً معادياً وقضت على 105 عسكريين أوكرانيين ومدرعات وأسلحة ومدافع غربية.

وعلى محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك حسنت القوات الروسية من مواقعها، وصدت هجومين وبلغت خسائر الأوكرانيين 305 عسكريين وأسلحة وعتاد عسكري وعربات قتالية ومدافع غربية.

وعلى محور دونيتسك عززت القوات الروسية مواقعها وسيطرت على مواقع مهمة وصدت 10 هجمات وبلغت خسائر الأوكرانيين 360 عسكرياً بين قتيل وجريح، وتم تدمير أسلحة ومدافع غربية وعشرات المدرعات والمركبات القتالية.

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