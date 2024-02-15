زاخاروفا: استهداف بيلغورود من قبل نظام كييف عمل إرهابي

موسكو-سانا

اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن القصف الأوكراني على مدينة بيلغورود جنوب غرب روسيا اليوم يشكل عملاً إرهابياً.

ونقلت وكالة نوفوستي عن زاخاروفا قولها على تلغرام اليوم: إن “روسيا ستقدم العمل الإرهابي الجديد من جانب نظام كييف والذي أدى إلى مقتل المدنيين في مدينة بيلغورود بمن فيهم طفل إلى المنظمات الدولية ذات الصلة بما فيها مجلس الأمن الدولي”، مشيرة إلى أن روسيا ستطلب عقد جلسة للمجلس لمناقشة هذا العمل.

وكان حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف أعلن في وقت سابق اليوم مقتل 5 أشخاص بمن فيهم طفل وإصابة 18 آخرين بقصف أوكراني على مدينة بيلغورود.

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