واحدي: إيران جاهزة لإشراك خبراتها في مكافحة الإرهاب مع الدول الصديقة

طهران-سانا

أكد قائد سلاح الجو في الجيش الإيراني أمير حميد واحدي أن طهران جاهزة لإشراك خبراتها مع البلدان الأخرى في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال واحدي لدى استقباله اليوم الملحقين العسكريين للدول الصديقة في طهران: “إن إيران لا تشكل أي تهديد للمنطقة والعالم بل هي حاملة رسالة سلام وصداقة لجميع الشعوب والدول”.

وأكد استعداد سلاح الجو الإيراني للمزيد من التعاون والتعاطي مع البلدان ذات التوجه المماثل في المجالات المختلفة، بما فيها المناورات الهجينة والتعاون التدريبي، وخاصة تبادل الطلبة والأساتذة بين الجامعات الجوية في التخصصات المختلفة والتعاون في مجال اصلاح وصيانة المكونات والطائرات في ظل أوجه الاشتراك وتنفيذ التعاون في تصميم وإنتاج أنواع أجهزة المحاكاة الجوية وتبادل المراقب الجوي في المناورات.

وندد واحدي بجرائم الكيان الصهيوني ضد أهالي غزة العزل، داعياً الأسرة الدولية لمتابعة وقف الإبادة الجماعية وإقرار حقوق الشعب الفلسطيني.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency