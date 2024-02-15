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الحرارة حول معدلاتها غداً والجو بين الغائم جزئياً والماطر على فترات

2024-02-15

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً متقلباً بين الغائم جزئياً والغائم الماطر على فترات فوق أغلب المناطق، كما يحذر خلال ساعات الليل والصباح الباكر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية ومن تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح شرقية على المناطق الشرقية والجزيرة وجنوبية غربية على باقي المناطق خفيفة إلى معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً في الساعة، وخاصة على المنطقة الجنوبية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق13 / 5
المنطقة الجنوبية14 / 6
المرتفعات الجبلية7 / -1
المنطقة الوسطى14 / 6
المنطقة الساحلية18 / 12
المنطقة الشمالية14 / 6
منطقة الجزيرة15 / 7
المنطقة الشرقية17 / 7
منطقة البادية15 / 6

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