إعادة تشغيل محطة تصفية سد المشنف الجنوبي بريف السويداء

السويداء-سانا

أعادت المؤسسة العامة لمياه الشرب في السويداء تشغيل محطة تصفية سد المشنف الجنوبي بريف المحافظة الشرقي بعد تحقق مخزون مياه فيه، نتيجة الهطولات المطرية خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشار مدير عام المؤسسة المهندس وائل الشريطي في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أهمية تشغيل هذه المحطة وضخ المياه عبرها إلى الشبكة، ما يشكل عاملاً مساعداً لمشروعي آبار الرشيدة والدياثة في تأمين احتياجات سكان المنطقة من المياه الشرب قدر الإمكان.

ويغذي سد المشنف الجنوبي العديد من القرى والبلدات بريف السويداء الشرقي.

عمر الطويل

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