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غرق سفينة شحن في بحر مرمرة

2024-02-15

أنقرة-سانا

أعلنت السلطات التركية غرق سفينة شحن في بحر مرمرة، فيما لا تزال عملية البحث عن طاقمها جارية.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن سفينة يبلغ طولها 69 متراً غرقت جنوب غرب جزيرة إمرالي في بحر مرمرة.

وأعلن محافظ بورصة محمود دميرطاش أنه تم تلقي إشارة من السفينة صباح اليوم، وتم إرسال ثلاثة زوارق إنقاذ تابعة لخفر السواحل ومروحية إلى منطقة الحادث، مبيناً أن الأمواج القوية تعيق البحث عن الطاقم المكون من 6 أشخاص وهم بحسب البيانات الأولية أتراك.

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