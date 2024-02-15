طارق الوهيبي موهبة صاعدة بقوة في رياضة المواي تاي

دمشق-سانا

رغم مضي ثلاث سنوات فقط على ممارسته لعبة المواي تاي إلا أن اللاعب طارق الوهيبي استطاع أن يتواجد بقوة على حلبات النزال، وسجل اسمه بقوة خلال البطولات المحلية التي خاضها.

وفي حديث لـ سانا قال الوهيبي 18 عاماً: بدأت ممارسة المواي تاي منذ ثلاث سنوات ومع مرور الوقت تعلقت باللعبة لأنها من الألعاب الرياضية التي تعتمد على القوة البدنية والمرونة والسرعة والتركيز، فالتزمت بالتدريب وفق خطة تعتمد الأساليب الحديثة بالتنسيق مع مدربي الذي كان يشرف على تدريبي وفق حصص يومية.

وحول النتائج التي حققها في بطولات اللعبة أوضح الوهيبي أنه استطاع الظفر ببطولة الجمهورية لأربع مرات متتالية وعلى صعيد المشاركات الخارجية لأول مرة له مع المنتخب حقق المركز الثالث في بطولة العرب بليبيا.

وأضاف الوهيبي: أتابع تدريباتي اليومية وأتحضر للبطولات التي ستقام لاحقاً لتحقيق ما أصبو إليه وهو الوقوف على منصات التتويج في المحافل الدولية، إضافة إلى متابعة التحصيل العلمي، حيث أدرس حالياً في كلية طب الأسنان وأسعى لإثبات جدارتي بهذا الميدان كما الرياضة.

المدرب أحمد سليمان أكد أن الوهيبي يتمتع بالقوة والمهارة والتكتيك والتكنيك العالي ويمتلك مواصفات اللاعب الموهوب القادر على تحقيق إنجازات على المستويات المحلية والقارية، متوقعاً أن يكون له شأن ومستقبل جيد في قادمات الأيام.

هناء صقور

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