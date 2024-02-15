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الرئيس الكوبي: حرب الإبادة التي ترتكبها (إسرائيل) بحق الفلسطينيين تتم بتواطؤ من أمريكا

2024-02-14

هافانا-سانا

استنكر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بيرموديز الجرائم وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها (إسرائيل) بحق الفلسطنيين دون أن يتحرك أو يهتز ضمير الإنسانية على هذه الأفعال الشائنة، مؤكداً أن هذه الجرائم تتم بتواطؤ من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار كانيل بيرموديز خلال مشاركته في الملتقى الدولي الثاني للمنشورات النظرية للأحزاب والحركات اليسارية المنعقد في العاصمة هافانا، بمشاركة وفود من أكثر من ثلاثين بلدا، إلى ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا والعلم وتوظيفهم في المعركة النضالية ضد الإمبريالية العالمية وتحقيق نهضة الدول والشعوب.

وشكر الرئيس الكوبي الوفود على تلبيتهم الدعوة الموجهة لهم من الحزب الشيوعي الكوبي، والتأكيد على متانة أواصر الأخوة والتعاون بين الحزب الشيوعي الكوبي والأحزاب والقوى اليسارية في جميع دول العالم، مشدداً على ضرورة مواجهة التحديات والصعوبات بالعزم والإرادة على تجاوزهما والاستفادة من تجارب الماضي.

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