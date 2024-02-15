الكرملين: العملية الخاصة في أوكرانيا تحولت إلى حرب مع الغرب

موسكو-سانا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تحولت إلى حرب مع الغرب الجماعي.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن بيسكوف قوله للصحفيين على هامش منتدى تكنولوجيات المستقبل اليوم: “إنها حرب بمشاركة دول الغرب الجماعي وعلى رأسها الولايات المتحدة، بشكل مباشر في النزاع” مشيراً إلى أن تدخل الغرب قد يؤدي إلى إطالة أمد العملية العسكرية الخاصة لكنه لن يستطيع تغيير مسار الأمور.

وأكد بيسكوف أن العملية العسكرية ستستمر حتى تحقيق كل المهام المطروحة.

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