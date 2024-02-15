الخارجية الفلسطينية: تصاعد جرائم الاحتلال هدفه خلق الفوضى لتمرير مخططاته الاستعمارية

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية إدانتها تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية بحق الفلسطينيين وهدم منازلهم واستباحة ممتلكاتهم.

وأوضحت الخارجية في بيان وفق وكالة وفا أن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد انتهاكاتها لتفجير الأوضاع في المنطقة برمتها، وخلق حالة من الفوضى لتمرير مزيد من المخططات الاستعمارية، وتعميق الضم الاستيطاني الزاحف على الضفة الغربية.

ولفت البيان إلى أن الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة على قطاع غزة المنكوب، ولجم انتهاكات الاحتلال ومستعمريه في الضفة، يشجع الاحتلال على التمادي في تقويض الجهود الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار.

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