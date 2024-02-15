14 شهيداً وعشرات الجرحى في مجزرة للاحتلال بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد عشرات الفلسطينيين وجُرح آخرون جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي عدوانه براً وجواً وبحراً على قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 131.

وذكرت وكالة وفا أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الماضية مجزرة جديدة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بعد قصفه منزلاً ما أدى لاستشهاد 14 فلسطينياً وإصابة العشرات، كما شن طيرانه سلسلة غارات أخرى على عدة منازل وفي منطقة أبو عربان خلف مستشفى شهداء الأقصى غرب المخيم ما أدى لاستشهاد عشرة فلسطينيين وإصابة آخرين.

وفي مدينة غزة شن طيران الاحتلال غارتين على منازل في حيي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وتل الهوا في الجنوب الغربي ما أدى لاستشهاد 9 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء، كما استشهد عدد آخر وأُصيب آخرون جراء قصف سيارة في محيط مفترق عسقولة بالمدينة، تزامناً مع استشهاد عائلة مكونة من 4 أفراد بينهم رضيع جراء قصف الطيران سيارة قرب بركة الشيخ رضوان شمالي المدينة.

وأصيب فلسطينيان في قصف طائرة مسيّرة للاحتلال داخل مستشفى المعمداني بمدينة غزة، بينما شن طيرانه ثلاث غارات أخرى على المنطقة الشمالية الغربية للمدينة حيث تصاعدت ألسنة الدخان من الأماكن المستهدفة.

أما جنوب القطاع، فقد ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الطيران المسيّر للاحتلال أطلق الرصاص تجاه غرفة الأطباء بقسم الجراحة في الطابق الثالث بمجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس ما تسبب بإصابة أحد أطباء الطوارئ، كما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن محيط مستشفى الأمل التابع لها في المدينة يشهد قصفاً عنيفاً أدى إلى أضرار كبيرة في المبنى، كما نسفت قوات الاحتلال مربعاً سكنياً في حي الأمل غرب خان يونس، وطال القصف شرقي وغربي مدينة خان يونس.

وفي شمال القطاع شن طيران الاحتلال غارتين في محيط منطقة التوام شمال غربي قطاع غزة وسط استمرار القصف على شرقي جباليا.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع إلى 28576 شهيداً و68291 جريحاً.

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