إنقاذ يد طفل من البتر في عمل جراحي نوعي بحمص

حمص-سانا

تمكّن فريق طبي في مشفى الباسل الإسعافي بحي الزهراء من إنقاذ يد طفل بعمر 3 سنوات من البتر كان قد راجع المشفى بحادثة سقوط على الطرف العلوي الأيسر.

الدكتور شحادة سكرية اختصاصي الجراحة العظمية أوضح في تصريح لمراسلة سانا أنه لدى إجراء الفحص السريري والشعاعي للطفل تبين وجود كسر فوق لقمتي العضد متبدل بشدة ومترافق مع أذية كبيرة تسببت بغياب النبض المحيطي في الشريان الكعبري والزندي، وكان من الضروري التدخل السريع لإنقاذ الطرف من البتر خلال مدة تتراوح من 6 إلى 12 ساعة حيث تم إجراء عمل جراحي بشكل إسعافي وتثبيت الكسر بأسياخ لإصلاح الأذية الشريانية.

وأشار الدكتور بسام الخطيب اختصاصي جراحة الأوعية إلى أنه في حالات الكسور العظمية يتضرر الشريان العضدي ما يوجب تدخلاً جراحياً سريعاً وتنسيقاً بين أطباء الجراحة العظمية وجراحة الأوعية حيث تم تفريغ الورم الدموي الناتج عن النزف من بؤرة الكسر وتحرير الشريان العضدي المسؤول عن تروية الساعد بشكل كامل ومراقبته حتى عودة النبض والتروية للطرف بشكل طبيعي مؤكداً أن الطفل بحالة صحية جيدة ويتماثل للشفاء.

رشا محرز

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