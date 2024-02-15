مهرجان بوح القصيد الشعري في ثقافي جبلة

اللاذقية–سانا

أقام ملتقى موج البحر في محافظة اللاذقية مهرجان (بوح القصيد) الشعري لمجموعة من شعراء المحافظة والذين تنوعت مشاركتهم بحسب المدارس الشعرية التي ينتمون إليها.

وكان للقصيدة العربية الموزونة الحظ الأوفر في المهرجان الذي استضافه المركز الثقافي العربي بجبلة وقدمه الشاعر سهيل درويش مدير الملتقى.

وشارك الشاعر عيسى إبراهيم بقصيدة عمودية من مجزوء البحر الكامل عبّر فيها عن مكنوناته النفسية والذاتية حيث تميزت بانسياب الوزن والصور الجديدة والمعاني المبتكرة.

كما شارك الشاعر مهند صقور بقصيدة تنتمي للمدرسة التقليدية في الشعر شكلاً وتتجه نحو المعاني الصوفية، عبّر فيها عن دواخل وجدانه وأحاسيسه وتميزت بموسيقاها الهامسة التي تناغمت مع معاني القصيدة.

بينما ألقى الشاعر محسن فندي قصائد عمودية وأخرى محكية حملت هموم الوطن والمجتمع والإنسان في حين شارك الشاعر الدكتور فراس عبد الحليم بنصوص تنوعت بين شعر التفعيلة والقصيدة العمودية التقليدية إضافة إلى مشاركات الشعراء الضيوف سمر عميران وفايز خنسة بنصوص عمودية ونثرية وشعر محكي.

بلال أحمد

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