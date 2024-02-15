البدء بترحيل الأنقاض وفتح الطرقات في حي الجزيرة بالحجر الأسود

ريف دمشق-سانا

باشرت مديرية الخدمات الفنية في محافظة ريف دمشق بترحيل الأنقاض وفتح الطرقات في حي الجزيرة بمدينة الحجر الأسود، وذلك وفقاً لرئيس المجلس المحلي في المدينة المهندس خالد خميس.

خميس أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن حجم العمل كبير جداً في الحي، ويحتاج إلى عدد كبير من الآليات لترحيل كامل الأنقاض المتراكمة نتيجة الأعمال الإرهابية، مشيراً إلى أن مساحة الحي تقدر بـ 200 دونم.

في سياق متصل أشار خميس إلى أن إجمالي عدد العائلات القاطنة في الحي حتى الأن يبلغ 2100 عائلة أي ما يقارب 20 ألف نسمة تتوزع في أحياء الثورة وتشرين والجولان الجنوبي والشمالي والاستقلال والوحدة والأعلاف.

وحسب خميس يضم الحي حالياً ثلاثة مدارس حلقة أولى وثانية مزودة بالكادر التدريسي والإداري، وتم تأهيل اثنين من المراكز الطبية وتزويدهما بالكادر الطبي، إضافة إلى تأهيل البنى التحتية وتوفير المياه والكهرباء وتأهيل شبكة الصرف الصحي، والعمل جار على استكمال الخدمات الناقصة في الأحياء المذكورة بما يسهم بعودة أكبر للأهالي.

سفيرة إسماعيل

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