افتتاح مركز طبي خيري في بلدة جديدة عرطوز

ريف دمشق-سانا

افتتحت محافظة ريف دمشق اليوم المركز الطبي الخيري ضمن جمعية البر والإحسان في بلدة جديدة عرطوز، بتمويل من المجتمع المحلي ودعم مديرية الصحة في ريف دمشق.

عضو المكتب التنفيذي المسؤول عن قطاع الصحة في المحافظة غالب الزغبي بين في تصريح صحفي أن المركز هو بمثابة مجمع طبي متكامل يضم مجموعة من العيادات التخصصية تقدم مختلف الخدمات الطبية للمواطنين بأسعار رمزية، منوهاً بالمبادرات الإنسانية والاجتماعية التي يطلقها المجتمع الأهلي والتي تسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي.

مدير صحة ريف دمشق الدكتور ياسين نعنوس أشار إلى أن المركز يعد إنجازاً مهماً في ظل الظروف الحالية، وقال: إنه تم التنسيق مع المنظمات الدولية ومن بينها منظمة الصحة العالمية والهلال الأحمر العربي السوري لتقديم الدعم للمركز وتزويده بعدد من الأجهزة الطبية.

سفيرة إسماعيل

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