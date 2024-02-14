مجلس أساقفة انكلترا يطالب الاحتلال الإسرائيلي بوقف الحرب غير المبررة أخلاقياً على غزة

لندن-سانا

طالب مجلس الأساقفة في انكلترا بوقف الحرب غير المبررة أخلاقياً على قطاع غزة محذراً من أن عدوان الاحتلال الاسرائيلي على مدينة رفح جنوب القطاع سيؤدي إلى خسائر كبيرة بأرواح المدنيين.

وجاء في البيان الذي نشره مجلس الأساقفة على موقعه الإلكتروني: “ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.. يجب أن يتوقف القصف المتواصل لغزة وما يترتب عليه من خسائر باهظة في أرواح المدنيين والبنية التحتية المدنية” مؤكداً أن ما يجري لا يمكن تبريره أخلاقياً.

ودعا البيان إلى “الالتزام بأمر محكمة العدل الدولية وضمان حصول الفلسطينيين على الغذاء والماء والرعاية الصحية والسلامة التي حرموا منها منذ فترة طويلة”.

وشدد البيان على أنه “لا يمكن أن تؤدي هذه الحرب إلى ترسيخ نظام الاحتلال الذي حرم الفلسطينيين لفترة طويلة من حقوقهم وحرياتهم”.

ورغم التحذيرات الدولية من نتائج كارثية تعتزم قوات الاحتلال الإسرائيلي شن هجوم على مدينة رفح المكتظة بالنازحين من مناطق عدة في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل.

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