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طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطلات مطرية وثلجية على بعض المناطق

2024-02-14

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة .

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام إلى غائم أحياناً وتبقى الفرصة مهيأة لهطل زخات مطرية فوق مناطق مختلفة وخاصة في ساعات بعد الظهر والمساء وتكون الهطولات مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً و ثلجية على المرتفعات الجبلية العالية .

الرياح جنوبية شرقية على المناطق الشرقية والجزيرة وجنوبية غربية على باقي المناطق، خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق13 / 5
المنطقة الجنوبية14 / 6
المرتفعات الجبلية9 / -1
المنطقة الوسطى15 / 6
المنطقة الساحلية18 / 12
المنطقة الشمالية14 / 6
منطقة الجزيرة15 / 7
المنطقة الشرقية18 / 8
منطقة البادية16 / 7

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