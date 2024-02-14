غرفة صناعة دمشق وريفها تطالب بوقف استيراد أوجه الأحذية تجارياً

دمشق-سانا

ناقش مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها مع صناعيي التريكو سبل إيجاد حلول توافقية لمعالجة المشكلات التي تعيق العملية الإنتاجية لصناعة أوجه الأحذية.

وخلال الاجتماع الذي جرى في مبنى الغرفة اليوم طالب الصناعيون بإيقاف استيراد أوجه الأحذية لأغراض تجارية والسماح فقط للمرخصين بصناعة الأحذية الكاملة باستيرادها حسب مخصصاتهم الصناعية بضوابط مماثلة لاستيراد الأقمشة المصنرة وإدراج مادة أوجه الأحذية ضمن منصة الاستيراد كون مادة الخيط الداخلة في صناعتها مدرجة أساساً ضمن المنصة.

رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري أكد أن هناك اهتماماً حكومياً لتذليل ما يعترض العملية الانتاجية لهذه الصناعة حيث سيتم اللقاء مع الصناعيين من كل المحافظات للوصول إلى صيغة توافقية تسهم بحماية المنتج المحلي واستمرار العملية الانتاجية من خلال توفير المواد الأولية المستوردة اللازمة.

بدوره نائب رئيس القطاع النسيجي أدهم الطباع أوضح أن الحلول يجب أن تلبي حاجة جميع الأطراف وتخدم المصلحة العامة لأن صناعة أوجه الأحذية تتميز بتنوع الموديلات وما يدخل فيها من مواد تشغل المنشآت الكبيرة والصغيرة ومتناهية الصغر كل حسب اختصاصه.

لؤي حسامو

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency