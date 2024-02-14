هنغاريا: إبقاء قنوات اتصال مع روسيا ضروري من أجل السلام

بودابيست-سانا

أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو ضرورة إبقاء قنوات الاتصال مع روسيا مفتوحة، معتبراً أن ذلك يحافظ على الأمل في السلام.

وقال سيارتو في تصريح صحفي اليوم وفقا لوكالة نوفوستي: في الظروف الحالية يجب أن تظل قنوات الاتصال بين هنغاريا وروسيا مفتوحة، لأننا إذا أغلقناها فسنفقد الأمل بالسلام حرفياً.

وأشار إلى أن بلاده تحافظ على تعاون عملي مع موسكو وخاصة في مجال الطاقة، لأنه يستحيل ضمان إمدادات الطاقة إلى هنغاريا بشكل موثوق بدون روسيا.

وبخصوص العلاقات بين هنغاريا وبروكسل، لفت إلى أن بلاده لديها وجهة نظر مختلفة عن بروكسل حول الشكل الذي يجب أن يكون عليه الاتحاد الأوروبي.

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