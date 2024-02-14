SCS-NET

بيسكوف: كافة الادعاءات بشأن الوضع في أوكرانيا كاذبة

2024-02-14

موسكو-سانا

نفى المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف كل الادعاءات التي تقول بأن روسيا تقدمت إلى الولايات المتحدة بمقترحات لتجميد “النزاع في أوكرانيا” واصفاً ذلك بالإدعاءات الكاذبة.

ونقل موقع RT عن بيسكوف قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم رداً على تلك الادعاءات: “إن هذا الأمر غير صحيح”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في مقابلة صحفية مؤخراً: إن روسيا لم تحقق حتى الآن أهداف عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مبيناً أن أحد هذه الأهداف يتلخص في اجتثاث النازية، وهو ما يعني ضمناً منع ظهور حركات النازيين الجدد هناك.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

بيسكوف: بدء اجتماع منظمة الأمن الجماعي الطارىء لبحث التصعيد على الحدود الأرمينية والأذربيجانية

موسكو-سانا أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف انطلاق قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي الطارئة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved