المقاومة الفلسطينية: على الأمم المتحدة التدخل قبل اقتحام الاحتلال مجمع ناصر الطبي

القدس المحتلة-سانا

طالبت المقاومة الفلسطينية الأمم المتحدة بالتدخل لمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بعد إطباق الحصار عليه وقطع الامدادات عنه بالكامل.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “نحذر من الوضع الإنساني الكارثي الذي يتعرض له النازحون والأطقم الطبية والجرحى في مجمع ناصر مع إطباق جيش الاحتلال المجرم حصاره عليه، وقطع الامدادات عنه بشكل عام، حيث بات المتواجدون في المستشفى يفتقدون أدنى مقومات الحياة من الأدوية والمواد الغذائية، ناهيك عن إطلاق النار المباشر على المستشفى وانتشار القناصة حوله، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين داخله”.

وأضافت المقاومة: “ندعو الأمم المتحدة وكل الجهات ذات العلاقة إلى التحرك الفوري والعاجل لمنع جيش الاحتلال من اقتحام المستشفى، تفادياً لمجزرة مروعة وجريمة ترتكب بحق الأطقم الطبية والنازحين فيه، الذين لا يجدون مكاناً يلتجئون إليه من بطش الاحتلال النازي المستمر كما نطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بضرورة التحرك الميداني العاجل لإدخال ما يلزم من طعام وماء ودواء للمستشفى لإنقاذ من فيه، طبقاً لواجباتهم ومسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية”.

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