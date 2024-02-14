بوتين يوقع قانوناً لمصادرة أملاك المدانين بتزييف معلومات عن الجيش الروسي

موسكو-سانا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم قانوناً حول مصادرة ممتلكات المدانين بتهمة نشر معلومات مضللة ومزيفة عن الجيش الروسي وممتلكات مرتكبي جرائم ضد أمن الدولة.

وذكرت وكالة تاس أن القانون الجديد يعدل نصوص قانون العقوبات الجنائية الروسي، ويوسع قائمة الجرائم التي تؤدي إلى مصادرة الممتلكات كما يوضح أن “الحديث يدور عن جرائم ترتكب لدوافع ومآرب نفعية أنانية مغرضة، وبالتالي فإنَّ ما يخضع للمصادرة هو فقط الأصول والأموال التي تم الحصول عليها نتيجة لارتكاب جريمة أو التي استخدمت في أنشطة موجهة ضد أمن روسيا”.

وينص القانون أيضاً على أن النشاط الموجه ضد أمن الدولة يعني ارتكاب جريمة واحدة على الأقل من الجرائم المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات الجنائية، بشأن العمل في صفوف المرتزقة والإبادة الجماعية والفرار من الجيش وعدم الامتثال لأمر وتلقي أو إعطاء الرشوة والسطو المسلح، وفي المجموع هناك أكثر من 30 مادة من مواد القانون الجنائي في هذه القائمة.

وتم كذلك توسيع قائمة مواد القانون الجنائي الروسي، التي سيتم وفقاً لها حرمان المدان من الألقاب المدنية والعسكرية أو الفخرية والرتب الطبقية وجوائز الدولة والأوسمة الحكومية، ويشمل ذلك المواد المتعلقة بتشويه سمعة الجيش ونشر التزييف عنه، والدعوات إلى التطرف، وانتهاك السلامة الإقليمية لروسيا الاتحادية، والأنشطة الموجهة ضد أمن الدولة، والدعوات إلى فرض عقوبات ضد روسيا ومواطنيها، وتمجيد النازية والمساعدة في تنفيذ قرارات المنظمات الدولية التي لا تشارك روسيا فيها، أو الوكالات الحكومية الأجنبية.

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