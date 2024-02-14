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قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينياً في الضفة الغربية

2024-02-14

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة عشر فلسطينياً اليوم خلال اقتحامها أنحاء مختلفة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في نابلس وقلقيلية وبلدات دورا في الخليل ودير نظام في رام الله والعوجا في أريحا وبدو وحزما في القدس، واعتقلت ثلاثة عشر فلسطينياً بينهم طفل.

إلى ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

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