SCS-NET
الشريط الإخباري

مصرع 15 شخصاً إثر حادث مروري في الإسكندرية

2024-02-14

القاهرة-سانا

لقي 15 شخصاً مصرعهم وأصيب 7 آخرون في حادث تصادم مروري الليلة الماضية في منطقة العامرية غرب محافظة الإسكندرية شمال مصر.

ونقل موقع (اليوم السابع) المصري عن مصادر في الشرطة قولها: إن تصادماً بين سيارة نقل مقطورة و4 سيارات ميكروباص أدى إلى انقلاب إحدى هذه السيارات واحتراق أخرى، إضافة إلى تضرر سيارتين، لافتة إلى أنه تم إطفاء الحريق وإنقاذ ركاب السيارات الأخرى ونقل الوفيات والمصابين إلى المشافي.

وبدأت السلطات تحقيقاتها على الفور لمعرفة ملابسات الحادث.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

مصرع 16 شخصاً وإصابة 6 آخرين بحادث مروري في فنزويلا

كاراكاس-سانا لقي 16 شخصاً على الأقل مصرعهم إثر حادث سير صدمت خلاله شاحنة لنقل البضائع

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved