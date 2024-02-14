مصرع 15 شخصاً إثر حادث مروري في الإسكندرية

القاهرة-سانا

لقي 15 شخصاً مصرعهم وأصيب 7 آخرون في حادث تصادم مروري الليلة الماضية في منطقة العامرية غرب محافظة الإسكندرية شمال مصر.

ونقل موقع (اليوم السابع) المصري عن مصادر في الشرطة قولها: إن تصادماً بين سيارة نقل مقطورة و4 سيارات ميكروباص أدى إلى انقلاب إحدى هذه السيارات واحتراق أخرى، إضافة إلى تضرر سيارتين، لافتة إلى أنه تم إطفاء الحريق وإنقاذ ركاب السيارات الأخرى ونقل الوفيات والمصابين إلى المشافي.

وبدأت السلطات تحقيقاتها على الفور لمعرفة ملابسات الحادث.

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