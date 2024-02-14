الأمم المتحدة تحذر من ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجازر جديدة في رفح

نيويورك-سانا

حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث من أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة المنكوب سيؤدي إلى مجازر جديدة، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في هذا الصدد.

وقال غريفيث في بيان أوردته وكالة وفا اليوم: إن أكثر من مليون نسمة يتكدسون في رفح ويرون الموت مقبلا عليهم وبالكاد يجدون طعاما ولا يتلقون عمليا أي عناية طبية ولا مكان ينامون فيه ولا مكان آمن لهم على الإطلاق، لافتاً إلى أن جميع سكان قطاع غزة ضحايا عدوان لا مثيل له على صعيد الكثافة والوحشية والحجم.

وأضاف غريفيث: “لا يمكن إبقاء الملايين من البشر على قيد الحياة وتزويدهم بالطعام والحماية بينما تتساقط القنابل عليهم وتنقطع المساعدات عنهم بما فيها وقف تمويل الأونروا، إضافة إلى إطلاق النار على العاملين في المجال الإنساني واحتجازهم تحت تهديد السلاح ومهاجمتهم وقتلهم”.

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